دفتر أحوال

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استطاع رجال مباحث الجهراء وخلال أقل من 24 ساعة من القاء القبض على شاب سعودي قام برمي جثة صديقه في مزارع كبد.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ«النهار» بان بلاغا ورد لرجال الامن مساء اول امس يفيد بوجود جثة في ساحة ترابية خلف احدى المزارع على طريق كبد، وعلى الفور توجه رجال المباحث والامن الى الموقع حيث تبين بان الجثة تعود لمواطن في العقد الثالث من عمره. فتم نقلها الى الادارة العامة للادلة الجنائية، وخلال اقل من 24 ساعة من البحث والتحري الذي قام به رجال مباحث الجهراء تبين بان الضحية كان مع صديقه سعودي الجنسية وبعد ان توفي أقدم على رميه بالساحة الترابية، وعليه تم رصده وضبطه واحالته الى النيابة العامة.

