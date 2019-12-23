loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

سعودي رمى جثة صديقه المواطن خلف مزارع كبد


?
استطاع رجال مباحث الجهراء وخلال أقل من 24 ساعة من القاء القبض على شاب سعودي قام برمي جثة صديقه في مزارع كبد.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ«النهار» بان بلاغا ورد لرجال الامن مساء اول امس يفيد بوجود جثة في ساحة ترابية خلف احدى المزارع على طريق كبد، وعلى الفور توجه رجال المباحث والامن الى الموقع حيث تبين بان الجثة تعود لمواطن في العقد الثالث من عمره. فتم نقلها الى الادارة العامة للادلة الجنائية، وخلال اقل من 24 ساعة من البحث والتحري الذي قام به رجال مباحث الجهراء تبين بان الضحية كان مع صديقه سعودي الجنسية وبعد ان توفي أقدم على رميه بالساحة الترابية، وعليه تم رصده وضبطه واحالته الى النيابة العامة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة