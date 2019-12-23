دفتر أحوال

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اصيب 5 أشخاص بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم وقع بين 3 سيارات مساء اول من امس على طريق الملك فهد السريع باتجاه مدينة الكويت.

ووفق مصدر امني افاد بان بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الملك فهد السريع مقابل منطقة صباح السالم باتجاه مدينة الكويت، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بان 3 سيارات اصطدمت ما نتج عنه اصابة 5 أشخاص بجروح وكسور تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى مبارك.

رجال المرور استطاعوا خلال وقت قياسي من سحب السيارات المتصادمة من على الطريق بعد تخطيط الحادث وتسهيل حركة المرور.

