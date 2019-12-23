دفتر أحوال

?

نفذ قطاع المكافحة بالادارة العامة للاطفاء عددا من التمارين العملية وذلك وفق خطط الادارة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة لدى رجال الاطفاء وتطوير الكوادر البشرية. وقام بتنفيذ التمرين الاول مراكز اطفاء الدوحة والصليبيخات ومبارك الكبير للمواد الخطرة وذلك في محطة الدوحة الشرقية بالتعاون مع قسم الأمن والسلامة في المحطة حيث دار التمرين حول تطبيق استراتيجيات مكافحة الحريق والاخلاء والنجاح في تنفيذها بالسرعة المطلوبة.

كما نفذ مركز الفحيحيل للاطفاء تمرينا عمليا بالتعاون مع مجمع الكوت وكان التمرين في قاعة السينما بالمجمع.

وختاما للتمارين أجرى ايضا مركزا الصليبيخات والعارضية للاطفاء تمرينا عمليا في مستشفى الطب الطبيعي في منطقة الاندلس قاموا خلاله بعملية اخلاء للمستشفى وتحقيق خطط المكافحة والانقاذ بنجاح.

