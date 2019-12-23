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«الجنايات»: براءة مواطن من حيازة سلاح ناري وذخائر 

مشعل عبدالله
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الإثنين 23 ديسمبر 2019

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قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بعد القاء القبض عليه وتفتيش مركبته في الطريق العام. وقد اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري وحاز عدة طلقات من التي تستعمل على السلاح الناري دون أن يرخص له قانوناً. وحضر المحامي جراح هادي العنزي عن المتهم وترافع أمام المحكمة ودفع بالقضاء بالبراءة تأسيسا على بطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم صدور اذن من النيابة العامة بذلك وعدم توافر حالة من حالات التلبس مما تكون معه تلك الاجراءات المتخذة في حق المتهم باطلة ولا يصح ان تكون دليلا لان ما بني على باطل فهو باطل ، حيث أن اجراء القبض والتفتيش الباطل يكون قد نال من اي اجراء اتخذ بعده ويعد باطلا هو الاخر. وعليه استجابت المحكمة لدفاع العنزي وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم مما اسند اليه.


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