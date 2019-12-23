وطن النهار

تقدم 5 نواب بطلب لتعديل قانون بشأن تنظيم القضاء من اجل نقل تبعية اجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي الى وزارة العدل. مقدمو الاقتراح هم النواب: محمد الدلال، عبدالله فهاد، محمد الهدية، اسامة الشاهين، وثامر الظفيري.

نص المقترح في مادته الأولى على ان تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي الى وزارة العدل، فيما نصت المادة الثانية على ان يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه بالنص «أعضاء النيابة العامة وأعضاء اجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العامة». وجاء في المادة الثالثة: يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الاشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة العامة. وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء اجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم جميع اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن اعضاء النيابة العامة. اما المادة الرابعة من المقترح فطالبت بان تلغي الادارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل اعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية الى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل.

ويستمر العاملون بالأدلة ال جنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي القيام بأعمالهم الى حين نقلهم الى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الادارة وحقوقها والتزاماتها الي النيابة العامة. وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية لمقترح تعديل قانون تنظيم القضاء بنقل تبعية اجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي الى وزارة العدل.

من اهم الأدوار الأجهزة التي تستعين بها القضاء في تحقيق العدل وبيان اوجه الحقيقة الأجهزة العاملة في مجال تحقيقات وأبحاث الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعامل الجنائية، ولتلك الأجهزة اهمية كبيرة وحساسة وخطيرة فيما تنتهى اليه من ابحاث او قرارات او تقارير او توصيات مما يتطلب معه ان تولى اهمية كبيرة وأن يعهد الى من يتولاها من يحقق لتلك الأجهزة الاستقلالية والدعم والحماية بعيداً عن الضغوط او المخالفة للقانون ولذلك فأن استمرار تلك الأجهزة تحت مسؤولية وزارة الداخلية يعد من الصور السلبية والممارسات الادارية الخطأ خاصة وأن وزارة الداخلية تقع احياناً ضمن الأجهزة التي يقع منها الخطأ والتجاوز وهو ما يضع تلك الأجهزة ذات البعد البحثي والعلمي (الطب الشرعي والأدلة الجنائية) تحت الحرج بل احياناً التناقض وهو ما يتطلب معه لدعم تلك الأجهزة وضمان وحيادتها واستقلالها ان تتبع السلطة القضائية وزارة العدل حالها كحال ادارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، وهذا لا يتعارض مع وجود جهاز فني قائم في وزارة الداخلية لدعم انشطته على ان يكون لأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي التابع لوزارة العدل المرجعية في حال طلب القضاء ذلك.

على الصعيد ذاته تقدم عدد آخر من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المسائل المثارة بشأن احتجاز ووفاة المواطن احمد محمد الظفيري رحمه الله (من ذوي الاحتياجات الخاصة) اثناء احتجازه باحدى الادارات التابعة لوزارة الداخلية، وطالبوا بان يعهد للجنة التحقيق المقترح تشكيلها من 3 من اعضاء مجلس الأمة يتم اختيارهم في جلسة المجلس القادمة القيام بأعمال التحقيق البرلماني فى هذا الشان وتقديم تقرير خلال شهر من صدور قرار التكليف، على ان تقوم لجنة التحقيق بالبحث والتحقيق في الملابسات والاسباب القائمة وراء احتجاز المواطن احمد محمد الظفيري وبيان جميع المسؤولين عن عملية الاحتجاز، وكذلك في الوسائل والاساليب المستخدمة من المسؤولين عن الاحتجاز من تحقيق او خلافه او استخدام وسائل غير قانونية او مخالفة لحقوق الأنسان وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالضرب والاساءة والتعذيب ضد المواطن المحتجز احمد محمد الظفيري ادت الى وفاته رحمه الله.

ويعهد الى اللجنة ايضاً نتائج التحقيق الامنية والادارية والجنائية التي توصلت اليها وزارة الداخلية بشأن الاسباب التي ادت الى وفاة المواطن احمد محمد الظفيري (رحمه الله) مع بيان الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية نتيجة للتحقيق في الوزارة، وكذلك تحديد مدى التزام وزارة الداخلية بتبني التوصيات التي انتهت اليها نتائج التحقيق البرلماني في عام 2011 في قضية مماثلة بشأن وفاة المواطن محمد غزاي الميموني (رحمه الله).

