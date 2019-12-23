وطن النهار

أعرب عدد من جمعيات النفع العام عن استيائها وقلقها البالغين بسبب وفاة احد المواطنين اثر توقيفه من قبل رجال الداخلية.

وجاء في بيان مشترك وقعته 29 جمعية ورابطة انه لابد من اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الحادثة التي تعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الانسانية.

وفيما يلي نص البيان المشترك الذي اصدرته جمعيات النفع العام الكويتية: تعرب جمعيات النفع العام الكويتية ادناه عن بالغ المها واستيائها وقلقها ازاء حادثة وفاة المواطن احمد الظفيري والذي توفي بعد توقيفه من قبل عناصر الداخلية، وادعى ذووه انه مات تحت التعذيب، وذلك بحسب ما ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد اطلاعنا على بيان وزارة الداخلية بهذا الشأن، فانا نطالب بتحقيق مستقل ومحايد، يطلع على نتائجه الرأي العام، وأن يحاسب كل من ثبتت مسؤوليته عن هذه الحادثة الأليمة وفق القانون، مؤكدين رفض التعذيب تحت اي مبرر، وأنه يعد انتهاكا صارخا لكرامة الانسان التي صانتها الشريعة الاسلامية، وجرمه صراحة الدستور والمواثيق الدولية.

وحيث احيت هذه الحادثة - في ذاكرة المجتمع (وضميره) - ما وقع للمواطن الميموني، فانا نؤكد على المطالبة بالشفافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار هذه الحوادث، (ضمانا للأمن الاجتماعي) وحفاظا على امن المواطنين.

