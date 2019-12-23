وطن النهار

دعا النائب محمد الحويلة الى انشاء مصنع لفرز النفايات الالكترونية واعادة تدويرها واستخراج المواد الصالحة للاستعمال فيها والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وتخصيص منطقة بعيدة عن الوحدات السكنية لتجميعها واعادة تدويرها بطرق حديثة آمنة على البيئة بما يضمن تلاقي انبعاث الغازات السامة ذات التأثير السلبي على الغلاف الجوي، وطالب بزيادة التوعية الاعلامية للمواطنين من آثار المخلفات الالكترونية للأجهزة المتلفة وغير المستعملة التي يحتفظون بها، وتعتبر مسببا رئيسا للتلوث والأمراض غير المعروفة التي تصيب الانسان، ومعرفة طرق التخلص منها. جاء ذلك ضمن اقتراح براغبة صدّره بقوله: ان النفايات الالكترونية من اكثر النفايات في العالم نمواً وباتت تشكل اهمية كبيرة لدى الدول المتقدمة في العالم، خصوصاً ان عالم اليوم يشهد تطورا في كل لحظة، ما يحتم التعامل السليم معها عبر اعادة تدويرها والاستفادة من المعادن الموجودة فيها، فصناعة اعادة تدوير النفايات الالكترونية اصبحت ضرورة بيئياً واقتصادياً حيث تحقق ارباحاً مجدية لاحتواء هذه الأجهزة على معادن ثمينة حيث انها تضم العديد من المواد الممكن اعادة تدويرها واستغلالها وبيعها كالحديد والألمنيوم والذهب والنحاس والفضة وغيرها يمكن من خلالها تحقيق ايرادات جيدة للدولة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.