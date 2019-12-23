وطن النهار

ضمن سؤال وجهه الى وزير التجارة والصناعة قال النائب فراج العربيد تشير بعض التقارير الاقتصادية الى ان هناك موجة زيادة في الأسعار للمواد الاستهلاكية بشكل مستمر رغم قوة الدينار، وعدم وجود ضوابط حاسمة لوقف مسلسل الارتفاع المضطرد، وتأثيرة على ميزانيات الأسر البسيطة وأصحاب الدخل المحدود وعجز ادارات مراقبة الأسعار عن منع هذه الزيادات المستمرة. واستفسر ما اسباب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية لاسيما الغذائية منها؟ وهل تملك الوزارة صلاحيات لمنع الزيادات المصطنعة في الأسعار؟ وما تلك الصلاحيات؟ واستطرد قائلا: هناك قطاع كامل لحماية المستهلك والرقابة التجارية وتوجد فرق للتفتيش.. فما ادواتها القانونية لمنع التجار من وضع الزيادات المصطنعة على بضائعهم؟ وهل تقوم الوزارة بدراسات مقارنة حول اسعار المواد الاستهلاكية مع دول المنطقة والاسعار العالمية.؟