آراء

التراجع العام في الشأن السياسي والممارسة الديمقراطية في البلاد هي عملية شاملة لاتتجزأ وانسحبت هذه الحالة على جميع مظاهر العمل السياسي بدءا من الساحة البرلمانية مرورا بدور منظمات المجتمع المدني وانتهاء بالحركة الطلابية.

ومايعنينا هنا هو واقع الحركة الطلابية الكويتية، هذه الحركة التي كانت تمارس دورا فاعلا عبر مراحل تاريخية مبكرة حيث شكلت نواة الحراك السياسي في الكويت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وكان لها رموزها المعروفون ومواقفها وتأثيرها في الواقع السياسي والثقافي وتوجيهها للرأي العام في الكويت.

للأسف تشوهت الحركة الطلابية الكويتية وأصبحت تعاني من الأمراض التي تفشت في الجسد السياسي الكويتي في السنوات الأخيرة من أعراض الطائفية والفرز الفئوي والصراع القبلي فتحول الطرح السياسي والثقافي الراقي الى طرح هابط من الفزعات والنعرات الاجتماعية الضيقة.

كل ذلك انعكس بشكل طبيعي وتلقائي على الحركة الطلابية فتعالت صيحات القبلية والطائفية والعنصرية وتحولت الهتافات الوطنية الى «شيلات» وعرضات عصبية بين الطلبة، وغاب عنها الطرح السياسي والاهتمام بالقضايا الثقافية والاجتماعية ففقدت تأثيرها المعهود.

تبدل حال الحركة الطلابية الكويتية في الجامعات والمعاهد التطبيقية التي كانت تساهم في توجيه الرأي العام السياسي والثقافي في الكويت أصابتها اليوم عوامل التعرية الطائفية والقبلية وتلوث الوعي الطلابي بصورة مؤسفة.

