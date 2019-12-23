آراء

كل عام والجميع بخير مقدماً، أسبوع متسارع الأحداث على المستوى الدولي والداخلي ما بين اجراءات عزل الرئيس الأميركي وهي القضية الأكثر اثارة وتسارعاً خلال الاسبوع وبانتقالها لمجلس الشيوخ فاننا على موعد مع محاكمة سياسية وان كانت نتيجتها محسومة لأغلبية الجمهوريين في الشيوخ الا انها تمثل حدثاً غير عادي لا يتكرر كثيراً وله ما له في انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة.

وداخليا كنا موعودين بقضيتين الأولى: معركة «ذات التغريدة» المتعلقة بتوزير وزيرة الشؤون ويبدو أن المعركة هدأت مؤقتا بين المغردين وبعض النواب وبين الوزيرة بانتظار من يشعلها بعد عودة البرلمان، خصوصاً بعد نفي الوزيرة وتشكيكها في التغريدات ونفيها غير المؤكد لآرائها السابقة، وهي بالمناسبة ليست أموراً تُعاب عليها ولا يجب أن تكون سبباً في مهاجمتها وهو الخطأ الذي وقع به العديد من الذين انتقدوا الوزيرة، رغم أن تراجعها عن حسابها ومسحه في «تويتر» هو الأمر الأهم المنتقد من وجهة نظري، وتبقى اراؤها محل نقاش لا أكثر ولا يجب أن تستخدم ضدها.

ثاني القضايا هي ملابسات وفاة الشاب أحمد الظفيري داخل ادارة تابعة لوزارة الداخلية وهي قضية حساسة ومؤلمة ولا يمكن تجاوزها والتعامل معها كقضية سياسية عادية، تكرار هذا النوع من الأحداث أمر يجب الوقوف عنده وبحث أسبابه بشكل جدي وعلني، وكان على الحكومة التعامل إعلاميا مع مثل هذه القضايا بشكل اكثر شفافية وعدم الاكتفاء بالوعد بالتحقيق وبنشر بيان صحافي دون مخاطبة الشعب بشكل مباشر من خلال مؤتمر صحافي أو غيره.

لا يمكن التعامل مع قضية الظفيري كحدث عادي تم التصرف معه بطريقة غير صحيحة إن ثبت أو توفي نتيجة ظروف طبيعية اذا ثبت هذا أيضاً، بل إن تفاصيل ما حدث له رحمه الله أمور يجب أن نتعرف عليها كما أن الاجراءات التي على الحكومة ووزارة الداخلية بالتحديد اتباعها واعلانها مهمة أيضا ومحورية لعدم ضمان تكرار هذه القضية وإن تطلب الأمر اعادة هيكلة واصدار قرارات جديدة. رحم الله الفقيد أحمد الظفيري وصبّر أهله وذويه، فلا شيء يعادل فقدان قريب في ظروف غامضة وبروايات متضاربة. تفاءلوا.

