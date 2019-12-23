آراء

قد يتذمر العرب من بعض القادة المشتبثين في كرسي الحكم، ويستشهدون في رؤساء الدول الغربية وكيف انهم يمارسون الديموقراطية، ولكن في الحقيقة الكرسي الأعلى دائماً ما تكون له توابع نفسية إن كان هذا الكرسي في اقصى العالم أو أدناه، ليس على مستوى دولة فقط انما أيضا على مستوى المجموعات الصغيرة، والتخلي عن الكرسي الأعلى والآثار المترتبة عليه يعتمد على مستوى عقل صاحبه.

فعلى سبيل المثال، من تدعي بانها أعظم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية، قام مجلس النواب الأميركي بطلب عزل الرئيس والتصويت نجح بذلك، وسيحاكم في مجلس الشيوخ بعد هذا القرار الثالث من نوعه في أميركا، ولكن كانت ردة فعل الرئيس المعزول من مجلس النواب فقط عنيفة جدا، وهدد الولايات المتحدة الأميركية بالانقسام والحرب الأهلية، حيث صرح ترامب منذراً عبر حسابه الخاص في «تويتر» بتاريخ 29/9/2019 قبل بدء جلسات مجلس النواب كاتباً «في حال نجح الديموقراطيون بعزل الرئيس.. سنشهد اندلاع حرب أهلية من شأنها تقسيم بلادنا، لن تستطيع التغلب عليها»، كما حذرت نائب وزير العدل السابقة لشؤون الأمن القومي، ماري ماكورد، من نزعة الاستهتار وتهميش اليمين المسلح قائلة «اذ سيكون ضرباً من الجنون والاستهتار وبخس تقدير قوة وفعالية تصريحات ترامب بمطالبته الميليشيات المارقة التأهب للعمل، خصوصاً ان اتخذ قرار بعزله»، وأضافت ماكورد أن ميليشيا حراس القسم، تضم بين صفوفها جنوداً سابقين مجربين في ساحات القتال وأفراد شرطة، وقام عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، ستيف كينغ، بانذار معارضي الرئيس ترامب بقوله «إن مخزون الأسلحة المتوافرة في الولايات «الحمراء»، التي تميل لتأييد الحزب الجمهوري بغالبية مريحة، تشمل «8 تريليونات طلقة».

هكذا هي الولايات المتحدة الأميركية مغلفة بالديموقراطية وفي داخلها وحشية وتمرد وسلاح يعد قنبلة موقوتة، كنا نعتقد بأن ترامب لا يملك فكراً، ولكن الذي أتضح بأن أصحاب القرار في الجناح الجمهوري جميعهم لا يملكون عقلاً، هي المصلحة والرئاسة والكرسي وما دون ذلك فهو الجحيم الجماعي، فكر عصابات ومحبي الدم.

«اذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص»، اذا كان أصحاب القرار في الولايات المتحدة الأميركية بهذا التفكير التدميري نتيجة لقرار اتخذته مجموعة من ممثلي الشعب ضدهم، فكيف هي ردة فعل الرئيس الذي تؤيد وجوده أميركا في دول العالم المتخلف سياسياً واقتصادياً اذا ما قرر ممثلوا الشعب نفس ذاك القرار؟

هناك دول لا وجود لقانون، دستور، نظام، أمن وأمان وحرية، كيف هو حال الشعب بتلك الدول؟، في تلك الدول عندما يهدد وزيراً للأمن بسقوط ورقة التوت أو بتدبير عمل أمني تلفيقي لمواطن أو مجموعة ما يكون حال الشعب؟، لا يوجد حل للشعب الا الى اللجوء لله سبحانه وتعالى، هو فوق كل شيء.

المصيبة هي بعدم ادراك الفرد بعاقبة الأمور، ان كان ترامب الرئيس الحالي للدولة الأعظم كما يروج لها، أو لأصغر فرد أغره الكرسي بعظمته، فجنون الكرسي يدمر البلاد والعباد، والآخرة للمتقين ولأصحاب العلم والايمان، وأين موقع هؤلاء من تفكير البشر، للأسف البشر هم يصنعون لأنفسهم صنماً فيعظمونه ومن ثم يندمون على ذلك، وهناك شواهد تاريخية قصيرة المدى على تقديس واختيار الناس لشخصيات مختلفة، وبعد مرور الزمن يقومون بِعَضِّ أصابع الندم على ما اقترفوه، وتعود الكره فيختاروا أسوء من ذي قبل أمر مضحك مبك.

