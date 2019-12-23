آراء

الصورة عن بعد تختلف عن قرب، وكذلك الانسان اذا تعاملت وعشت معه، أو اقتربت منه كثيراً، بانت حقيقته، اوطبعه الحقيقي، واكتشفت انه من البشر له عيوب وله مزايا مثلك، وربما ادركت كما ادرك الفيلسوف الفرنسي الوجودي جان پول سارتر، بأن الآخر هو الجحيم.

في التفاصيل تكمن الشياطين فان اردت ان تبقى جميلاً، في نظر حبيبك، او صديقك، ويبقى حبيبك او صديقك، جميلاً في نظرك، فلا تقترب منه كثيراً، ابق بعيداً عنه، بقدر المستطاع، واذا مررت به او بدياره، فليكن مرورك، مرور الكرام.

في بلدتي غزة، مسقط رأسي، كانت امرأة مسنة، أيام الأتراك العثمانيين، تسمع من الآخرين، كثيراً عن الباشا، الباشا راح، الباشا اجا، الباشا قال، الباشا عمل.

ولما سنحت لها الفرصة، او شاءت الظروف ان ترى الباشا الذي يتحدثون عنه وكلمته، شهقت، وقالت: بأحسب الباشا، باشا، اتاري الباشا، زلمة (رجل).

فقد كانت تعتقد الطيبة الطيوبة، ان الباشا، الذي ملأ اهل غزة دنياهم، بالحديث عنه، باشا، مختلف عن الرجال الذين تراهم من حولها كل يوم، فلَما رأته بعينيها، وليس بأذنيها، وجدته زلمة، رجلاً مثل بقية الرجال، من اهل غزة.

لكنها الهالة والسمعة والصيت والصورة عن بعد التي تفسد الحكم، والرأي، غالبا.

وفي احدى المقابلات الاذاعية المصرية القديمة المتميزة، سأل الصحفي المرموق آنذاك انيس منصور، الممثل المصري نور الشريف الحبيب المحبوب: كيف ترى حبيبة عمرك «بوسي» بعد ان تزوجتها وعشت معها عدة سنوات تحت سقف واحد، وأنت الذي كدت ان تموت من اجل ان يوافق اهلها على زواجك منها؟

فرد نور الشريف: ليس كحبي لها قبل الاختلاء بها والتقرب منها ورؤيتها على طبيعتها، تدخل الحمام، وتخرج من الحمام، فأعطاه الصحافي والمفكر والاعلامي المصري الحكيم علامة عشرة من عشرة على صدقه، وصفر من عشرة على قلة ادبه.

وفي ذات مرة؛ سألوا زوج هيفاء وهبي الفنانة الجميلة الجذابة، زوجها الأول، كيف تفرط بها وتطلقها، وهي بهذا الجمال والقوام والبهاء، فقال: لو عشتم معها بضع سنين، لعرفتم طباعها، رغم جمالها الظاهري، الأخاذ.

لا تمدحن زين طفلة حتى ترى المفاعيل.. الصورة عن بعد، غير الصورة عن قرب، الصورة عن بعد، اجمل غالبا.

أخيراً: معظمنا يشعر بالملل ممن يقترب منه ويعيش معه طويلاً، لأيام او سنين طوال، وهذا اقرب الى طبائع الأمور، في الحياة، الدنيا.

فاغترب تتجدد، واجعل بينك وبين من تحب، مسافة دائماً، لتراه كما تحب ان تراه، ويراك كما يحب ان يراك.

لا تقترب من الصورة كثيراً ولا تتفحصها او تتمعن بها طويلا، كي لا تراها مختلفة، وتمل منها، وتهجرها.

وأنت حرّ.

