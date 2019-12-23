آراء

هل جرب أحدنا يوما أن يوضع بين خيارين، لا يخلوان من سوء؟ فكيف ان كان الأمر يخص مصيره ومستقبله؟ فما بالك ان كان الخياران متداخلين وفيهما من الأمور المثيرة للشك والريبة ما يجعلك لا تدري أيهما أحسن من صاحبه، بل أيهما أسوأ من صاحبه؟

أنتج الحراك الشعبي الجاري في العراق، كثيرا من الأحداث والمستجدات التي تجعل أياً منا يتفاجأ، ويعيد النظر بكل ما كان يتوقع لسيناريوهات محتملة لتطور الأمور وعلى جميع المستويات.. سياسية كانت أو اجتماعية أو ما يرتبط بهما.

بعض تلك النتائج سيكون لها أثر على المدى الطويل، لكن بعضها الآخر كان له نتيجة مباشرة آنية.. ومنها ما يمكن أن يرتب خطرا على المجتمع وتماسكه مستقبلا، ان لم يتم التعامل معه بشكل صحيح أو يلتفت له أصلا.

من أخطر ما نتج حصول انقسام مجتمعي واستقطاب واضح وحاد، حول قضايا وأحداث رافقت الاحتجاجات، كان يفترض أن لا يكون حولها أي نقاش، ويفترض أن تكون محل اجماع.. لكن الواقع أظهر غير ذلك وبشكل غريب ومقلق جدا، لمن يفهم طبيعة المجتمع العراقي، ومدى وكيفية تفاعله مع أي حدث.

من الأمور التي حصلت حولها انقسامات حادة بين مؤيد للحدث ومعارض له، ما حصل من خطف وقتل لبعض الناشطين، وحرق لمراقد ومساجد، وعنف مفرط من بعض قوات الأمن، وحرق محال ومقار تجارية، وآخرها الجريمة البشعة التي حصلت في منطقة الوثبة.. فهذه قضايا يفترض أن لا يكون هناك نقاش حول رفضها وبشاعتها، لكن كيف وهناك من يرفض أصل الاحتجاج السلمي، أو يكره حفظ النظام واستقرار الأمن.. وان لم يعلن ذلك؟

رغم كم الاعلام الموجه والأجندات الخارجية التي دخلت على خط الاحتجاجات، وهي أمور لا ينكرها الا أحمق معاند.. لكن أصل فكرة الاحتجاجات، حظيت بتأييد شعبي منقطع النظير، وتوحد خلفها معظم الناس، لما عانيناه من فشل في ادارة المؤسسات من مختلف الحكومات التي تولت السلطة.. لكن هذا لا يعني ان الاحتجاجات كانت ملائكية.. ببعض ما رافقها من أفعال ضارة ومرفوضة وأحداث بشعة. من جانب آخر فإن موقف الدولة ومؤسساتها في التعامل مع الحدث، كان فاشلا ومرتبكا بكل معنى الكلمة، فلا هي نجحت في ضبط الأمن بشكل صحيح ضمن سياقات القانون وحفظ الشأن العام واتاحة حرية التعبير، ولا هي حافظت على التظاهرات بسلميتها ومنعت من يحاول تخريبها، فتاهت الأمور بين تسيب فوضوي واضح، وقسوة وعنف مفرط وصل حد القتل المتعمد للمحتجين والمواطنين الأبرياء.

هكذا موقف مختلط وضبابي، جعل السواد الأعظم من الناس، لا يستطيعون أخذ موقف واضح من الجانبين، خوفا وخشية من اختلاط الفهم، وشدة الانفعال العاطفي الهستيري.. فمن ينتقد ما يحصل من أخطاء وتصرفات مرفوضة في التظاهرات، سيوصف بأنه عميل وربما «ذيل» وويل له ان حدث هذا في ساحات التظاهر.. وان طالب الدولة بفرض النظام والقيام بمسؤولياتها والسماح بالاحتجاجات وحمايتها، وصف بأنه عميل وربما «جوكر» وربما سيكون اسمه ضمن قوائم المراقبة، وهاجمه من يدعمون الطرف الأول، حتى لو كانت مطالبه حمايتهم. ورغم وضوح موقف المرجعية، بضرورة المحافظة على سلمية الاحتجاجات، وكذلك مطالبتها الحكومة بالمحافظة على الأمن العام وحماية المحتجين، لكن كلا الطرفين كان يكتفي بأن يأخذ ما يوافق مواقفه في خطب المرجعية، وينسى ما يخصه منها.. أو هذا ما سوقه الاعلام الذي يدعي تمثيلهما.

هل يمكن وصف المواطنين الذي يؤيدون التظاهرات السلمية فقط، ويطالبون الحكومة بأن تحفظ الأمن العام وتحفظ حق حرية التعبير والاحتجاج، وتعيد طلابنا الى مدراسهم وتتيح الاحتجاج ضدها.. بانهم الطرف الثالث؟

أم أن هذا سيدخلهم في خانة المتآمرين على المحتجين وعلى الحكومة معا؟ هل من حل لتلك الحيرة؟

