أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

كما استقبل سموه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الـ 103 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) وذلك بمناسبة انعقاده بالكويت.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

