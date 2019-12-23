أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم، كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

كما استقبل سموه وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر.

