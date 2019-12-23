الأولى

انجاز جديد حققته الكويت بترقية سوق الاوراق المالية ضمن الأسواق الناشئة على المؤشر MSCI الذي يعد الأكبر عالمياً، بعد اتمام الترقية في سوقي FTS Russell وS&P dow jones، لتكتمل سلسلة ادراج البورصة ضمن فئة الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية الرئيسة وسط توقعات بدخول اموال نشطة الى السوق الكويتي وفقا لحصته في مؤشر MSCI بنحو 3.5 مليارات دولار.

وتعليقا على هذه التطورات الايجابية قال خبراء لـ النهار ان بورصة الكويت ستصبح بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية من قبل المستثمرين الأجانب سواء المحافظ او الصناديق الباحثة عن الاستقرار وتحقيق ارباح، لافتين الى ضرورة البحث عن ادوات استثمارية جديدة قادرة على تكريس الاستثمارات الأجنبية وتعزيز آلية عملها بالكويت وتأمين خروج آمن للراغبين في مغادرة السوق.

وشدد خبراء على ان هذه الترقيات ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد بالاضافة الى جذب رؤوس اموال المستثمرين الأجانب سواء الافراد او الاستثمار المؤسسي ما يسهم في رفع مستوى السيولة في السوق ويؤدي كذلك الى تنويع قاعدة المستثمرين، كما ستسهم في تطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية، وتعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين، تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع افضل الممارسات العالمية لانشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت، وتعزيز سمعة الكويت كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق.

وفي هذا الاطار اشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم بترقية البورصة، مؤكدا ان هذا الانجاز ليس مجرد ترقية للبورصة بل انجاز وطني بامتياز ينعكس بالايجاب على الاقتصاد الكويتي ككل، لافتا الى ان هذا الانجاز جاء في اطار الرؤية الاستراتيجية السامية للكويت كمركز تجاري ومالي واستثماري، مؤكدا حكمتها وصوابها وعزز الامل بالقدرة على جعلها واقعا ملموسا.

من ناحيته اشار النائب الاول لرئيس غرفة التجارة عبدالوهاب الوزان ان ترقية بورصة الكويت ستؤدي الى تشجيع الشركات العائلية وغيرها للادراج في الفترة المقبلة، لافتاً ان سيولة البورصة التي من المتوقع دخولها بالمليارات ستكون من المحافظ والصناديق الأجنبية بالدرجة الأولى.

بدوره رأى رئيس مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي ان بورصة الكويت اصبحت جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية على وقع الترقية لمصاف الأسواق الناشئة، وهو ما سيعزز وضع السوق اقليمياً وعالمياً.

ومن جانبه اكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري السابق علي الموسى ان ترقية البورصة لاشك خطوة ايجابية بشرط ان ترتبط باقتصاديات متطورة ومتقدمة، مشيراً الى ان الوضع الاقتصادي دائماً ما يكون مرتبطاً بالوضع السياسي العام.