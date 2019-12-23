الأولى

كشف تقرير بعثت به الحكومة الى مجلس الامة ان وزارة الخارجية احالت 200 حالة تزوير الى النيابة العامة واجهزة الداخلية في الفترة من يونيو 2015 الى يونيو 2019.

جاء التقرير استجابة لرسالة قدمها النائب رياض العدساني الى مجلس الامة طالب خلالها بتكليف الحكومة اعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير في آخر 5 سنوات وما اتخذ حيال كل منها من اجراءات قانونية.

واوضح التقرير ان المزورين ينتمون الى عدة جنسيات من بينها الكويتية والمصرية والسورية والهندية والباكستانية والبنغلاديشية والفلبينية والايرانية والاردنية والنيجيرية، اضافة الى غير محددي الجنسية حيث تصدر المصريون والسوريون والهنود القائمة بتزويرهم رخص قيادة وصحفاً جنائية.وذكر ان عمليات التزوير شملت صحائف الحالة الجنائية ورخص القيادة وشهادات الخبرة والشهادات الجامعية وعقود الزواج.

الجدير بالذكر ان الخارجية ارفقت بردها كشفا يتضمن حالات التزوير مفصلة.

اما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فأكد التقرير انه لم توجد به اية حالة تزوير خلال السنوات الخمس السابقة.

