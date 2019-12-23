الأولى

يعقد مجلس الامة جلسته العادية غدا، وعلى رأس جدول أعماله اداء الحكومة اليمين الدستورية والبت في تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق.

من جهته، أرسل النائب رياض العدساني وعدد من النواب رسالة الى المجلس لتوصية الحكومة باستكمال التحقيق في التعاقدات العسكرية التي تحمل أضرارا بالمال العام وتحديد المتسببين فيها واحالتهم للنيابة، وكذلك توصية بتقديم 4 حسابات ختامية سنوية عن ميزانية التسليح، وتمكين ديوان المحاسبة من الرقابة الفاعلة على الجهوزية العسكرية ومن فحص التعاقدات وارسال تقاريره الى مجلس الامة في مواعيدها. من جانب اخر، قد ينصرف اهتمام المجلس الى طلب عدد من النواب تكليف اللجنة التشريعية اعداد تقريرها بشأن العفو الشامل، خلال أسبوعين وإدراجه على جدول الاعمال.