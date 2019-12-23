الأولى

أمر النائب العام ضرار العسعوسي أمس باحالة الشكوى المقدمة من ذوي المرحوم أحمد الظفيري الى نيابة الاحمدي وبدء التحقيق في القضية.

وقد تقدم ذوو المرحوم صباح أمس بشكوى الى النائب العام عبر المحامي عبدالعزيز الوعلان طالبوا فيها بالكشف عن سبب الوفاة.

وقال الوعلان إن هناك امورا تم تقديمها في الشكوى ابرزها ان الادارة المختصة تملصت من الجواب على ذوي المرحوم عند السؤال عنه يوم الاربعاء، خصوصا ان الوفاة تم اكتشافها عن طريق المصادفة بواسطة شقيقه الذي يعمل في الادارة العامة للادلة الجنائية. وطالب ذوو المتوفى بتشكيل لجنة محايدة للكشف عن سبب الوفاة على ان تكون تحت رقابة النيابة ويكون أحد اعضائها من النيابة. من جانب آخر برزت تحركات برلمانية من اجل مناقشة وفاة الظفيري بواسطة لجنة تحقيق برلمانية، حيث تقدمت امس مجموعتان تضمان 10 نواب بطلبين في هذا الصدد، فضلا عن مساع اخرى لاستعجال نظر مقترحات بقوانين تواجه حالات التعذيب وتنقل تبعية ادارات الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.