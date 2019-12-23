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النائب العام أمر بالتحقيق في شكوى أسرة الظفيري

مشعل عبدالله
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الإثنين 23 ديسمبر 2019

أمر النائب العام ضرار العسعوسي أمس باحالة الشكوى المقدمة من ذوي المرحوم أحمد الظفيري الى نيابة الاحمدي وبدء التحقيق في القضية.
وقد تقدم ذوو المرحوم صباح أمس بشكوى الى النائب العام عبر المحامي عبدالعزيز الوعلان طالبوا فيها بالكشف عن سبب الوفاة.
وقال الوعلان إن هناك امورا تم تقديمها في الشكوى ابرزها ان الادارة المختصة تملصت من الجواب على ذوي المرحوم عند السؤال عنه يوم الاربعاء، خصوصا ان الوفاة تم اكتشافها عن طريق المصادفة بواسطة شقيقه الذي يعمل في الادارة العامة للادلة الجنائية. وطالب ذوو المتوفى بتشكيل لجنة محايدة للكشف عن سبب الوفاة على ان تكون تحت رقابة النيابة ويكون أحد اعضائها من النيابة. من جانب آخر برزت تحركات برلمانية من اجل مناقشة وفاة الظفيري بواسطة لجنة تحقيق برلمانية، حيث تقدمت امس مجموعتان تضمان 10 نواب بطلبين في هذا الصدد، فضلا عن مساع اخرى لاستعجال نظر مقترحات بقوانين تواجه حالات التعذيب وتنقل تبعية ادارات الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.


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