الأولى

كشفت وثيقة حكومية مطلعة لـ النهار عن أن الحكومة بصدد فحص عقودها الكبرى التي أظهرت الجهات الرقابية وجود اختلالات كبيرة في الأداء المالي لتلك العقود، حيث تم مخاطبة الجهات المسؤولة عن تلك العقود باستعجال الردود على الجهات الرقابية والتي تتضمنت تزويد الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقود بمستندات الصرف على العقود الخاصة بتلك المشروعات، بالإضافة إلى إرفاق المستندات التي تم تزويد الجهات الرقابية بها حتى أبريل 2019.

ولفتت الوثيقة إلى أن من بين طلبات الجهات الرقابية شهادات الضمان الخاصة بالشركات العاملة ضمن تلك العقود والتي لم يتم تزويد الجهات الرقابية بها. وأوضحت الوثيقة أن الجهة الحكومية طالبت مسؤولي تنفيذ العقد بالرد عما إذا كانت قد قامت بالتنازل عن جزء من الأرض المخصصة للمشروع لأي من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، إلا أن الجهة المعنية بتنفيذ العقد أشارت إلى أنها لا تملك السلطة القانونية للتنازل عن أرض المشروع المخصص له من قبل بلدية الكويت. وتسعى الحكومة من خلال متابعة تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في خطط التنمية إلى محاصرة أوجه الخلل والقصور المالي والسعي لإنجاز تلك المشروعات في مواعيدها المحددة المدرجة في خطة التنمية.

