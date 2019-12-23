الأولى

قال ديوان المحاسبة انه درس خلال نوفمبر الماضي 307 موضوعات ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة 720?14 مليون دينار.

واوضحت المدققة في ادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في الديوان سهام المطيري في تصريح صحافي ان «المحاسبة» ابدى رأيه بشأن 228 موضوعا بقيمة 632?3 مليون دينار بنسبة 74?2 في المئة من اجمالي الموضوعات التي كانت قيد البحث خلال تلك الفترة. وأضافت ان اعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها اسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة تقدر بنحو 725292 دينارا في نوفمبر الماضي. وذكرت ان الديوان رد 75 موضوعا بنسبة 32?8 في المئة من الموضوعات الصادرة خلال تلك الفترة لاسباب عدة ابرزها عدم التزام الجهات باستيفاء كل اوراق الموضوعات المعروضة وكذلك عدم رد الجهات على استفسارات الديوان. ولفتت الى ان «المحاسبة» يمارس رقابته المسبقة القادرة على منع اي مخالفات او اضرار قبل حدوثها.