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تصدر هاشتاق الحوت الازرق قائمة الترند وسائل التواصل الاجتماعي وتحول الى مادة دسمة للنقاش على المستويات المحلية والعربية والعالمية.

وتداول مغردون بعض مقاطع فيديو لعدد من السواحل العربية وهي تضج بأصوات مرعبة قيل أنها أصوات لمجموعات الحوت الأزرق في موسم هجرتها وغيرهم اعتبرها انذارا لزلازل وتسونامي.

النهار نقلت هذه المعلومات الى المستشار العلمي والاستاذ السابق في كلية العلوم بقسم علوم البحار د. مناف بهبهاني حيث أكد ان ما يتداول عبر تويتر غير صحيح وهو اقرب الى الفبركة وان اغلب المعلومات المتداولة خطأ، مؤكدا ان صوت الحوت الازرق لا يمكن سماعه في البحار بشكل واضح الا من خلال اجهزة دقيقة خاصة بالذبذبات الصوتية وباستخدام ماكروفونات خاصة موضحا ان الحوت الازرق موجود في البحار قبل ملايين السنين وقبل خلق البشرية ولا توجد حوادث شبيهة بما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضح بهبهاني ان كثافة الصوت في الهواء ضعيفة وتقل عنها في الماء بعشرة اضعاف ما يجعل احتمالية انتقال الصوت وتمييزه من الامور شبه المستحيلة، ما يؤكد عدم امكانية سماع صوت الحوت بشكل مميز.

مشيرا الى ان التراث الكويتي دلل على ان البحارة في السابق كانوا يستدلون على وقوع العواصف والظروف البحرية السيئة من خلال بعض الحيوانات مثل المحار والقنافذ حيث كانت تلوذ بالصخور وتختبئ قبل العواصف فيأخذون حذرهم لكن هذا الامر لا ينطبق على الحوت الازرق لانه اذا احس بخطر لجأ الى عمق البحار وليس الشاطئ وان تواجد على الشاطئ لا يتواجد الا في حال النفوق او خلل صحي وهو ما حدث سابقا عندما وجدوه نافقا في جون الكويت وتم تحنيطه والآن هو موجود في متحف بيت العثمان.

