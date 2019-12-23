الأولى

قال وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل انه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019.

وأوقف البلدان الانتاج من حقول النفط التي يشتركان في ادارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لينخفض الانتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 بالمئة من امدادات النفط العالمية. وقال الفاضل ان الطاقة الاحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي اذ ستشكل نحو 75 في المئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035 وفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). وأكد الفاضل، في كلمته خلال الاجتماع الـ103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) الذي تستضيفه الكويت، اهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار اسواق النفط خلال الفترة القادمة. واشاد بالدور المهم الذي تؤديه (اوابك) في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.