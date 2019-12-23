مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية مطلعة لـ «النهار» أن الحكومة بصدد فحص عقودها الكبرى التي أظهرت الجهات الرقابية وجود اختلالات كبيرة في الأداء المالي لتلك العقود ، حيث تم مخاطبة الجهات المسؤولة عن تلك العقود باستعجال الردود على الجهات الرقابية والتي تتضمنت تزويد الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقود بمستندات الصرف على العقود الخاصة بتلك المشروعات ، بالإضافة إلى إرفاق المستندات التي تم تزويد الجهات الرقابية بها حتى أبريل 2019.

ولفتت الوثيقة أن من بين طلبات الجهات الرقابية شهادات الضمان الخاصة بالشركات العاملة ضمن تلك العقود والتي لم يتم تزويد الجهات الرقابية بها.

وأوضحت الوثيقة أن الجهة الحكومية طالبت مسؤولي تنفيذ العقد بالرد عما إذا كانت قد قامت بالتنازل عن جزء من الأرض المخصصة للمشروع لأي من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص ، إلا أن الجهة المعنية بتنفيذ العقد أشارت إلى أنه لا يملك السلطة القانونية للتنازل عن أرض المشروع المخصص له من قبل بلدية الكويت.

وتسعى الحكومة من خلال متابعة تنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في خطط التنمية إلى محاصرة أوجه الخلل والقصور المالي والسعي لإنجاز تلك المشروعات في مواعيدها المحددة المدرجة في خطة التنمية.

واشارت إلى أن متابعة تنفيذ العقود من بداية الموافقة عليها إلى مراحل التنفيذ والتسليم تتم تحت إشراف رقابي وفني للتأكد من تطبيق المواصفات المتفق عليها والعمل على توفير قاعدة بيانات سليمة تكون متاحة للرد على استفسارات الجهات الرقابية.

وتسعى الجهات الحكومية المعنية بوأد الفساد الى التنسيق المشترك الهادف إلى تحسين وتعزيز ترتيب الكويت على كل المؤشرات العالمية المتعلقة بمكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تعمل على تعزيز الشفافية في كل القطاعات الحكومية وخلق بيئة محصنة ضد مخاطر الفساد ومسبباته.

وتولي الدولة في الاَونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بتحسين موقف الكويت على كل المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

