مال وأعمال

تنعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأمان للاستثمار في 9 يناير المقبل؛ لمناقشة عقد الاندماج بالضم الموقع مع شركة بيت الأوراق المالية وفق بيان للبورصة. وتبعاً لذلك تكون بيت الأوراق المالية هي الدامجة والأمان هي الشركة المندمجة وجميع ملحقاته منضمة لاستشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم يبلغ 1.402 سهم بيت الأوراق المالية، مقابل كل سهم الأمان، وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل. وأشار البيان إلى أن العمومية ستناقش الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاندماج من خلال شركة الأمان للاستثمار، ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول، وما عليها من خصوم إلى بيت الأوراق المالية.