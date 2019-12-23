مال وأعمال

اختتمت المؤشرات الكويتية تعاملات أمس على تباين، إذ وصل مؤشر السوق الأول إلى مستوى قياسي جديد بالغ 6973.73 نقطة، بنمو 1.51 في المئة.

ويوم الخميس الماضي، أصدر مؤشر MSCI قراره النهائي بترقية دولة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشراتها، وتوقع وزير التجارة والصناعة تدفق 2.5 مليار دولار على الأقل إلى السوق بعد الترقية، مرجحاً وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة المتوقعة للبورصة الكويت إلى 4 مليارات دولار.

وصعد مؤشر السوق العام 1.11 في المئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 6263.72 نقطة، بينما انخفض السوق الرئيس 0.08 في المئة عند النقطة 4856.95، عن مستويات الخميس الماضي.

وتراجعت التداولات أمس، إذ انخفضت السيولة إلى 52.85 مليون دينار، مقابل 57.07 مليون دينار يوم الخميس، كما تراجعت الكميات عند 164.23 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 179.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع 7 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 1.33 في المئة، فيما تراجعت 3 قطاعات تقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ0.64 في المئة. وحول أنشط التداولات، تصدر أهلي متحد المرتفع 2.27 في المئة الكميات عند 16.91 مليون سهم، فيما جاء بيتك على رأس السيولة بـ9.91 ملايين دينار، بنمو 1.25 في المئة.

