مال وأعمال

قالت مصادر رسمية لـ «النهار» أن إنتاج الكويت النفطي وصل خلال نوفمبر الماضي إلى 2.705 مليون برميل بارتفاع 58 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق. وعلى مستوى الأسعار قالت إن سعر برميل النفط الكويت المصدر وصل إلى 63.72 دولار ، مقارنة مع 60.52 دولارا، بارتفاع 3.2 دولارات.

وأشارت إلى أن انتاج منظمة أوبك وصل إلى 29.650 مليون برميل، مقارنة مع 29.744 مليوناً بانخفاض 193ألف برميل ،بينما ارتفع سعر سلة أوبك بنحو 3.03 دولارات ليستقر عند 62.94 دولارا، مقارنة مع الشهر السابق البالغ 59.91 دولاراً للبرميل.

وتسعى الكويت لإنتاج 3.650 ملايين برميل من شركة نفط الكويت خلال المرحلة المقبلة، بعدما فقدت الكويت قرابة الـ 350 ألف برميل منذ توقف الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية. واستمر إنتاج الكويت النفطي بعد توقف الحقول المشتركة عند قرابة الـ3 ملايين برميل، انخفض ذلك الإنتاج مع دخول الكويت في اتفاق خفض الإنتاج مع دول منظمة «أوبك» وبعض الدول من خارجها على رأسها روسيا، ليتراوح انتاجها منذ ذلك ما بين 2.7 مليون هبوطاً إلى 2.650 مليون برميل يومياً. واستطاع انتاج «اوبك+» أن يمنح الكويت مستوى أسعار مناسب لأسعار النفط.

