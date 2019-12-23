مال وأعمال

تعتزم دول الخليج تطوير أنظمتها المتعلقة بالتحويلات المالية، لتصبح مباشرة بالعملات المحلية ودون حاجة إلى بنوك وسيطة أو مراسلة، وذلك خلال العام 2020.

وتوقع المصرف المركزي الإماراتي انتهاء شركة المدفوعات الخليجية من المتطلبات التي اشترطتها وذلك بحلول الربع الثاني من 2020، ليتولى بعدها اختبار النظام ومن ثم البدء في تطبيقه.

وبين المركزي الاماراتي أن بعض الدول الخليجية ستبدأ بالعمل في هذا المشروع اعتباراً من 27 فبراير 2020، الأمر الذي لن يطبقه حتى انتهاء الشركة من المعايير والمتطلبات التي طلب التأكد منها.

وقال إنه تم الاتفاق على إجراء الحوالات بين دول الخليج مباشرة ودون الحاجة إلى مرورها عبر البنوك المراسلة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم العملات الخليجية مع الدولار، ومن ثم يتم توسيع الأمر ليشمل العملات كافة، وذلك بعد الاتفاق مع البنوك المركزية المعنية.

وأضاف أن الإمارات أجلت تنفيذ المشروع نظراً لوجود متطلبات إضافية طلبتها من شركة المدفوعات الخليجية «غلف بيمنتس» التي تتولى المشروع، والتي توقعت الانتهاء منها خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأوضح أن من شأن تطبيق النظام السماح بإرسال الحوالات المالية مباشرة لتمر فقط من خلال البنوك المركزية وعن طريق عملة الدولة المستقبلة للحوالة، مؤكداً أن دول الخليج عملت على أن يصاحب ذلك تسريع وقت الحوالات وضمان أمنها لتكون متاحة على مدار الساعة و7 أيام في الأسبوع، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة التجارة والأعمال البينية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة.

