مال وأعمال

صرح محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، د. محمد الهاشل أن المعهد سيقوم وبالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال بتقديم برنامج خاص لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وبحلة جديدة، حيث عمل القائمون على هذا البرنامج على تحديث عدد من محاوره وفقاً للمتغيرات في عالم الأعمال وبما يتناسب مع احتياجات القطاعين المصرفي والمالي.

وقد أشار إلى أن البرنامج سيعقد خـلال الفتـرة من 1 إلى 6 فبراير 2020، موضحاً أنه قد تم تقديم هذا البرنامج على مدى عشرة أعوام متتالية في مُختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أوضح الهاشل أن البرنامج هو أحد برامج مبادرة كفاءة والتي أطلقها بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2019، والتي تُعقد بدعم من البنوك الكويتية المحلية وينظمها ويّشرف على تنفيذها معهد الدراسات المصرفية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، العاملة في قطاعات مختلفة بصفة عامة وفي القطاع المالي والمصرفي بصفة خاصة. وأضاف الهاشل أن هذا البرنامج قد عقد للمرّة الأولى في عام 2010 في دولة الكويت، حيث اقتصرت المشاركة في حينه على بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية الأعضاء في معهد الدراسات المصرفية. ونظراً للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبغية تعزيز أوجه الاستفادة من هذه التجربة المتميّزة، فقد تقرر الاستمرار في تقديمه سنوياً منذ عام 2011 على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد عزّز هذا التوجه رغبة مماثلة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتوسيع نطاق البرنامج ليكون برنامجاً إقليمياً.

وذكر الهاشل أن البرنامج يُعقد بالتناوب كل عام في إحدى دول مجلس التعاون، حيث عُقد البرنامج السابق في دولة الكويت وتزامن انعقاده بالاحتفال بمرور عشرة أعوام على تقديم هذا البرنامج المميز وبنجاح مما أعطى لنا الحافز على الاستمرار في تقديمه مع العمل على تطويره بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في مجال الأعمال.

وقد شارك في هذه البرامج - إلى جانب بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية - مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الخليجية. أما بالنسبة لبرنامج هذا العام (2020) فسيعقد في مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة.

وقد بيّن محافظ بنك الكويت المركزي أن التواصل مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال قد بدأ منذ عام 2009، موضحاً أن أهمية هذا البرنامج تكمن في أنه أول برنامج خاص تقدمه كلية هارفارد لإدارة الأعمال على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر والمستمر بين الكلية ومعهد الدراسات المصرفية في دولة الكويت.

كما أفاد د. الهاشل أن برنامج عام 2020، سوف يقدم تحت عنوان «الخدمات المالية الرائدة في عالم سريع التغيير»، ويتكون من محوري «استراتيجية الأسواق المالية» و«القيادة»، ويستهدف التنفيذيين من مستوى مدير إدارة أو ما يعادله على الأقل.

