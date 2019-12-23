مال وأعمال

عقد بنك الخليج حفل تكريم التخريج السنوي للاحتفال بمجموعة من الإنجازات التي حققها موظفو البنك هذا العام، بحضور القيادة التنفيذية في البنك والموظفين المحتفى بهم من خريجي المجموعة الخامسة من برنامج أجيال بالإضافة إلى مختلف الموظفين الذين يمثلون جميع قطاعات البنك. وتم خلال الحفل تخريج مجموعة من الموظفين الواعدين من برنامج أجيال، الرائد في التطوير والتدريب. كما قدّم الحفل جائزة مرموقة لتكريم القادة في جميع أنحاء البنك، تقديرًا لجهودهم في تنمية المواهب الكويتية بأقصى قدر من العناية والاهتمام. وتم تقديم جائزة إلى عضو قديم في القيادة التنفيذية نظير جهوده في إلهام جيل من القادة الصاعدين والقادمين.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، السيدة سلمى الحجاج: «كفريق واحد، نحن ملتزمون بمساعدة بعضنا البعض في توفير الأدوات والفرص التي تساهم في تحسين وتطوير الكوادر، مع ضمان القدرة على تحقيق إمكاناتنا الكاملة. وبينما نجتمع للاحتفال بهذه الإنجازات، من المهم أن نذكر إنجازات الموظفين الذين يجسدون قيم بنك الخليج في التزامهم بإحداث تغيير إيجابي يدوم في حياة الشباب الكويتي، من خلال الشراكة في برامج مؤسسة إنجاز، وهو أمر نقدره ونفخر به من موظفينا المتطوعين».

