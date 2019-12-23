مال وأعمال

اختتمت «زين» رعايتها الرسمية لبطولة العالم للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة الماء، والتي استضافتها دولة الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي للسباحة والهيئة العامة للرياضة وبإشراف رسمي من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي للألعاب المائية في نادي النصر تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل الختام الذي أقيم في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي للألعاب المائية بحضور رئيس الاتحادين الآسيوي والكويتي للسباحة الشيخ خالد البدر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا، ورئيس وأعضاء الاتحادين الدولي والكويتي لكرة الماء، إلى جانب وفود المنتخبات المشاركة. وبينت «زين» أن رعايتها الرسمية لهذا الحدث الرياضي الدولي أتت انطلاقاً من استراتيجيتها اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية بالمحافل المحلية والإقليمية والعالمية. وقامت الشركة بتوفير تغطية مجانية لإنترنت الجيل الخامس 5G داخل مجمع سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي طوال فترة البطولة، بحيث استفاد منها المشاركون الشباب وأولياء أمورهم والوفود المصاحبة للمنتخبات المُشاركة ولجان التنظيم والجماهير الحاضرة، فقد حرصت «زين» على تقديم خدماتها الأحدث والأكثر تطوراً لخدمة ضيوف الكويت والمُساهمة في إظهار هذه البطولة الدولية بالشكل الذي يليق بمكانة الكويت في المجتمع الرياضي الدولي.

