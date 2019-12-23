مال وأعمال

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل إنه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لينخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وقال الفاضل ان الطاقة الاحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي اذ ستشكل نحو 75 في المئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035 وفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

واكد الفاضل في كلمته خلال الاجتماع الـ 103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» الذي تستضيفه الكويت اهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار اسواق النفط خلال الفترة القادمة. وأشاد بالدور المهم الذي تؤديه «أوابك» في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.

وأفاد ان الاجتماع الـ 103 للمنظمة يأتي في ظل العديد من التطورات العالمية التي تشهدها صناعة النفط والغاز والتي كان آخرها مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدريد اخيرا.

وذكر ان الاجتماع يعقد في اعقاب لقاءات دولية مهمة مثل الاجتماع الوزاري لـ (اوبك) الذي عقد اخيرا في مدينة فيينا وتم فيه الاتفاق على زيادة مستوى الخفض لانتاج النفط بنحو 500 الف برميل يوميا بداية من يناير المقبل. وأعرب عن شكره لوزير النفط البحريني الشيخ محمد الخليفة على ما قام به من جهود حثيثة خلال فترة ترؤسه للدورة الحالية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» لعام 2019.

يذكر ان «أوابك» اسست عام 1968 وتمارس نشاطاتها واختصاصاتها من خلال أربعة أجهزة هي مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي والامانة العامة والهيئة القضائية ويعد مجلس الوزراء هو السلطة العليا التي تحدد سياسات المنظمة بتوجيه نشاطاتها ووضع القواعد التي تسير عليها.

وتضم «أوابك» في عضويتها كلا من السعودية والكويت وليبيا والامارات وقطر والبحرين والجزائر ومصر وسورية والعراق.

