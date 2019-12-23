مال وأعمال

صرح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي أمس الأحد بأن بلاده ستقرر العام المقبل ما إذا كانت سترغب في دخول شركاء دوليين للمساهمة في تطوير الجزء التابع لها من حقل غاز الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الكعبي أدلى بهذا التصريح قبل الاجتماع المقرر في الكويت لوزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وكان الكعبي قال في وقت سابق إن الدوحة ربما تقرر توسيع الحقل بمفردها، دون أي شركاء.

وتضمنت فعاليات اجتماعات الكويت، طبقا لبيان صادر عن المنظمة، مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، أبرزها مناقشة وإقرار مشروع موازنة الأمانة العامة للمنظمة والهيئة القضائية لعام 2020، واستعراض نشاطات الأمانة العامة عن2019 ، ومن بينها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، وكذلك ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية.

