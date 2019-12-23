مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار 1478 ترخيصا للشركات عبر مركز الكويت للأعمال خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت التجارة إن التراخيص المذكورة تنوعت بين 1394 ترخيصا لشركات الأشخاص و23 ترخيصا للشركات الحرة المتناهية الصغر و61 ترخيصا للمركبات المتنقلة. وأضافت أن «النافذة الواحدة» تلقت 4088 طلبا لتأسيس شركات الأشخاص اعتمدت منها 2755، مبينة انه تم تأسيس 921 شركة، وجار تأسيس 1681 أخرى، مبينة انها تلقت 2121 طلبا لترخيص شركات الأشخاص أصدرت منها 1394 ترخيصا وهناك 646 قيد الإصدار.

وذكرت انها تلقت 144 طلبا لتأسيس الشركات الحرة المتناهية الصغر اعتمدت منها 78 طلبا، موضحة أنه تم الانتهاء من تأسيس 26 وجارٍ تأسيس 51 شركة من الطلبات، في حين تلقت 31 طلبا لترخيص الشركات الحرة المتناهية الصغر أصدرت منها 23 طلبا وجارٍ إصدار 8 طلبات.

وأضافت «التجارة» أنه تم اعتماد 258 طلبا من أصل 337 تلقتها النافذة الواحدة لتأسيس شركات وتراخيص المركبات إذ تم تأسيس 66 منها وجارٍ تأسيس 188 شركة. وبينت أنها تلقت 176 طلبا لتراخيص المركبات المتنقلة أصدرت منها 61 ترخيصا وجارٍ إصدار 115 ترخيصا. من جهة اخرى، كشفت «التجارة» عن عقد 165 جمعية عمومية في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن 29 شركة قدمت بياناتها المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2018،و 3 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، و25 شركة قدمت بيانتها المستحقة لعام 2019 ، فيما أصدرت 8 شركات مذكرات زيادة وتخفيض، مشيرة إلى تصفية شركة واحدة وتمديد تصفية وتمديد التصفية لثلاث.

