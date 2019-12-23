مال وأعمال

كشفت تقارير اقتصادية في الولايات المتحدة، أن أسهم صناعة الدفاع ستواصل الانتعاش خلال العام المقبل، نظرا إلى ارتفاع الإنفاق العسكري لواشنطن، فضلا عن استمرار الشكوك إزاء الوضع «الجيو استراتيجي» في العالم.

وبحسب موقع «سي إن بي سي»، فإن قطاع الفضاء حقق قفزة كبيرة في سوق المال، في عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك بعدما ارتفعت أسهم صندوق «ITA» للفضاء والطيران والدفاع، بأكثر من 70 في المئة منذ نوفمبر 2016، حسب ما أورده موقع «سكاي نيوز عربية».

أما مؤشر S&P 500 فحقق ارتفاعا في حدود 50 في المئة، خلال الفترة المذكورة، بينما قفزت أسهم «ITA» بأكثر من 30 في المئة، خلال العام الحالي.

ويراهن قطاع الدفاع في السوق الأميركية، على زيادة الإنفاق العسكري لإحراز المزيد من التقدم، خلال العام المقبل، على اعتبار أن إنفاق البنتاغون سيصل إلى 738 مليار دولار، فيما كانت الموازنة عند 717 مليار دولار خلال سنة 2019.

ويأتي هذا الارتفاع العسكري فيما حرص الرئيس ترامب على أن يخفف التزامات بلاده تجاه المجتمع الدولي، واختار أن يدفع باتجاه التفاوض مع كوريا الشمالية، لكنه زاد من التوتر مع إيران وأجج الحرب التجارية مع الصين، فيما تستمر مساعي التفاوض لأجل إيجاد حل مع حركة «طالبان» في أفغانستان.

ووسط هذه المكاسب البارزة لصناعة الدفاع في سوق المال، يقول محللون إن أسهم هذا القطاع ستظل مغرية للمستثمرين الذين ينتظرون بكثير من الفضول من سيصل إلى البيت الأبيض في 2020.

وعارض المرشحان الديموقراطيان المحتملان للرئاسيات الأميركية، إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، زيادة 21 مليار دولار في موازنة البنتاغون خلال العام المقبل.

