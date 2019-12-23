مال وأعمال

عُقدت الجمعية العمومية الخاصة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» بمناسبة انتهاء السنة المالية لعام 2019، حيث تم استعراض نتائج الشركة خلالها وتم عمل مؤتمر صحافي لعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام، كما تم عرض أبرز المشاريع والخدمات الجديدة التي قامت الشركة بطرحها في السوق الكويتي لخدمة العملاء على جميع المستويات بالإضافة الى استعراض أنشطة الشركة وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها لمختلف قنوات الدفع الإلكتروني الخاصة بـ «كي نت».

وأكد رئيس مجلس إدارة «كي نت» محمد العثمان على النجاح الذي حققته الشركة من خلال نمو عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 14 في المئة عن العام الماضي والتي بلغ عددها 357.5 مليون عملية بقيمة 19.2 مليار دينار. كما أشار العثمان أن «كي نت» منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، تسعى بأن تكون الشركة الرائدة في مجال المدفوعات في الكويت على جميع المستويات من حيث جودة الخدمة وتقديمها بطريقة آمنة وسهلة، ومن أجل تحقيق هذه الرؤية تواصل «كي نت» تقديم العديد من النجاحات والتطورات للتميز في خدمة القطاع المصرفي في الكويت، حيث كان هذا العام حافلاً كغيره من الأعوام السابقة بالإنجازات والتطورات التي تؤكد تميز الشركة في توفير أفضل الخدمات لجميع عملائها في أي مكان وفي أي وقت وعلى مدار العام.

ومن أبرز الإنجازات الرقمية خلال عام 2019 قامت «كي نت» بتفعيل وتشغيل ما يزيد عن 70,629 جهاز نقطة بيع بزيادة قدرها 12.16 في المئة عن السنة الماضية وبلغ حجم العمليات المنجزة من خلال أجهزة نقاط البيع حوالي 231 مليون عملية بقيمة 9.72 مليارات دينار بزيادة 16 في المئة عن السنة الماضية. أما بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي فإن شركة «كي نت» تقوم حالياً بتشغيل ما يزيد عن 885 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي ليتم من خلالها إنجاز ما يقارب 73.5 مليون عملية بقيمة 6.89 مليارات عملية بنسبة نمو وصلت إلى 2.98 في المئة عن العام الماضي. أما فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت فقد شهد عام 2019 نمواً مبهراً وصل إلى 45.8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، والجدير بالذكر أنه وصل عدد التجار مستخدمي بوابة الدفع الإلكتروني إلى 1711، وقد سجلت شركة «كي نت» ما يقارب 53 مليون عملية منجزة خلال هذه القناة بمبلغ 2.6 مليار دينار كويتي، حيث ومن أجل تلبية متطلبات السوق المتزايدة قامت «كي نت» بطرح بوابة الدفع الإلكترونية الجديدة والتي تتميز بالعديد من الخصائص الجديدة والتي من أبرزها خدمة استرجاع النقود للعميل بشكل جزئي او كلي وخدمة «كي فاست» التي تتيح للمستخدمين سرعة تنفيذ العمليات دون الحاجة الى إدخال رقم البطاقة لاتمام العملية بصورة آمنة وسريعة، هذا بالإضافة الى العديد العديد من الخدمات الأخرى التي توفرها البوابة الجديدة للدفع الإلكتروني عبر الإنترنت.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السيد عبدالله العجمي بأن «كي نت» مستمرة في التنسيق مع البنوك لتوسعة دائرة استخدام خدمات «كي نت» في النشاط المصرفي، حيث قامت الشركة بطرح العديد من الخدمات والحلول الخاصة بالدفع الإلكتروني في السوق الكويتي خلال العام 2019 وكان من أبرزها خدمة نقاط البيع الذكية وخدمة نقاط البيع المرتبطة بالهاتف الذكي وغيرها من الخدمات والأجهزة الجديدة التي تتواكب مع احتياجات التجار والعملاء.

