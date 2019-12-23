مال وأعمال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية انخفاض قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في المملكة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019، وذلك بنسبة 0?1 في المئة ليبلغ إجمالي قيم أصولها 322?7 مليار ريال.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية. ويعود هذا الانخفاض في قيم أصول الصناديق حسب تقرير هيئة السوق المالية الأخير، إلى تراجع قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً).

