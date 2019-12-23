مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن بورصة الكويت أصبحت جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية على وقع الترقية لمصاف الأسواق الناشئة، وهو ما سيعزز وضع السوق اقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن انتعاش السوق والمردود الايجابي الذي من المتوقع أن يشهده خلال الفترة المقبلة سينعكس بالضرورة على بيئة الأعمال والوضع الاقتصادي ككل وسيكون هذا الأمر ايجابياً على المدى البعيد.

وحول تأثير الترقية على تشجيع الشركات العائلية للادراج في البورصة، أوضح السلمي أن هذا الأمر يعتمد على أصحاب تلك الشركات، داعياً الشركات للادراج في البورصة وذلك لما يحمله من ايجابيات لأدائها على المدى البعيد، والعمل على اتاحة الفرصة أمام المزيد من الشركات للادراج.

وأشار السلمي الى اعادة النظر في الشروط الخاصة بالادراج وخاصة ما يتعلق بشرط أن تكون الشركات رابحة، موضحاً أن المهم في ادراج الشركات أن تكون بياناتها التي يتم التداول على أساسها سليمة بغض النظر أن تكون تلك الشركات رابحة أو خاسرة.

وأضاف أن هناك شركات خاسرة تعتبر فرصة استثمارية جيدة ويمكن اعادة هيكلتها مرة أخرى وتحويلها من الخسارة الى الربح.

