مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري السابق علي الموسى أن ترقية البورصة لاشك خطوة ايجابية بشرط أن ترتبط باقتصاديات متطورة ومتقدمة، مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي دائماً ما يكون مرتبطاً بالوضع السياسي العام، ما يجعل التقلبات الاقتصادية التي تحدث حالياً في الأسواق طبيعية، مشيراً الى أن انخفاض البورصة أو احمرار المؤشرات في ظل دخول البورصة تحت مظلة الترقيات، أمر متوقع، لافتاً الى أن التقلبات سمة أساسية من سمات الأسواق المالية.

وأشار الى أن ما تم الاعلان من ترقية للبورصة كسوق ناشئ من شأنها أن تصبح نافذة اعتباراً من مايو 2020، من شأنها أن تعزز السيولة داخل السوق، لافتاً الى أن الانتقائية مازالت تسيطر على التداولات داخل السوق، حيث أن أكثر من 85 شركة مدرجة في البورصة لم تصل قيم التداول عليها أكثر من 1%.

