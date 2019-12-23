loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الموسى: خطوة إيجابية وتقلبات السوق أمر طبيعي


أكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري السابق علي الموسى أن ترقية البورصة لاشك خطوة ايجابية بشرط أن ترتبط باقتصاديات متطورة ومتقدمة، مشيراً الى أن الوضع الاقتصادي دائماً ما يكون مرتبطاً بالوضع السياسي العام، ما يجعل التقلبات الاقتصادية التي تحدث حالياً في الأسواق طبيعية، مشيراً الى أن انخفاض البورصة أو احمرار المؤشرات في ظل دخول البورصة تحت مظلة الترقيات، أمر متوقع، لافتاً الى أن التقلبات سمة أساسية من سمات الأسواق المالية.
وأشار الى أن ما تم الاعلان من ترقية للبورصة كسوق ناشئ من شأنها أن تصبح نافذة اعتباراً من مايو 2020، من شأنها أن تعزز السيولة داخل السوق، لافتاً الى أن الانتقائية مازالت تسيطر على التداولات داخل السوق، حيث أن أكثر من 85 شركة مدرجة في البورصة لم تصل قيم التداول عليها أكثر من 1%.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة