مال وأعمال

الترقية جاءت نتيجة للاصلاحات المتسقة التي نفّذتها هيئة أسواق المال في أقل من 3 سنوات مستهدفة كل جانب من جوانب العملية، وتنفيذ الاصلاحات في الوقت المناسب، والتي تضمنت تقسيم السوق، وأوقات التسوية، وحدود الملكية الأجنبية، وزيادة المنتجات المتداولة في البورصة.

عملت هيئة الاسواق وشركة المقاصة والشركة الكويتية للمقاصة على تطوير البنية التحتية للسوق والتي تشمل جميع عمليات ما بعد التداول بما فيها التقاص والتسوية والايداع المركزي، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية المنظمة

البورصة ركّزت في الآونة الأخيرة على تطوير بنيتها التحتية والقيام باجراءات اصلاحية في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك تماشياً مع التزامها بتحويل البلاد الى وجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال تطوير سوق أوراق مالية مزدهرة توفر فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

اطلقت البورصة خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات المهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل انشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة تنويع المنتجات.

وشهدت البورصة العديد من الاصلاحات الهيكلية الجذرية من خلال التطبيق الناجح لمشروع تطوير البورصة والذي انطلق في 2017 من خلال المرحلة الأولى والتي تضمنت 8 تغيرات، أبرزها في منظومة ما بعد التداول مثل تعديل فترة التسوية الى (T+3) واعتماد مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP)، وتقديم آلية رفض الالتزام لأمناء الحفظ (Custodian Rejection)، وآلية تحديد مواعيد استحقاقات الأسهم.

