مال وأعمال

حققت بورصة الكويت انجاز جديداً بالترقية الثالثة في اكبر المؤشرات العالمية وهو الحدث الذي سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الكويتي وبورصة الكويت في تعزيز اسم الكويت في الاسواق العالمية خاصة انها ستكون جاذبة للمستثمرين الأجانب مع ارتفاع معدل الثقة لدى المستثمرين المحليين بالتالي ستكون هناك نقلة نوعية في السوق لاسيما في ظل وجود القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المساهمين.

قال خبراء لـ «النهار»: ان الترقية ستنعكس ايجابا على السوق والشركات والمتعاملين في البورصة، كما أن تلك الخطوة ستضخ سيولة أجنبية كبرى الى مفاصل السوق وهو الأمر الذي سينعكس على استقطاب الشركات الكويتية خاصة بعد تنفيذ العديد من الاصلاحات والتحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية.

وزادوا ان السيولة الناتجة عن دخول البورصة الكويتية الى عالم المؤشرات العالمية ستدخل تدريجيا وعلى دفعات منظمة، وستصبح بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الاستقرار وتحقيق أرباح، لافتين الى ضرورة المحافظة على تدفق السيولة التي من المتوقع ان تبلغ 33 مليار دولار بشكل منتظم والبحث عن أدوات استثمارية جديدة قادرة على تكريس الاستثمارات الأجنبية وتعزيز آلية عملها في منطقة الخليج، خاصة ان البورصة ستشهد دخولا لا مثيل له من قبل المستثمرين الأجانب سواء المحافظ او الصناديق وهو ما ستصاحبه سيولة كبيرة من شأنها المساهمة في تقليل المخاطر وتأمين خروج آمن للراغبين في مغادرة السوق.

وشدد الخبراء على ان هيئة الاسواق وشركة البورصة والمقاصة قاموا بدور كبير في ترقيتها، حيث استحدثوا القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع المستجدات الحالية واعلاء الشفافية والوضوح في عملية التنفيذ والرقابة والمتابعة، لاسيما أن تنظيم آلية العمل سينعكس ايجابا على استقطاب الشركات الأجنبية الباحثة عن الاستقرار والأمان.

كما اوضح الخبراء انه كلما زادت الجهات الرقابية في أي سوق تنامت الثقة في الشركات المدرجة، خاصة ان تلك المؤشرات تلعب دور المراقب، حيث ستكون مهمتها الأساسية تفنيد أداء الشركات ومتابعة عمليات التداول ورفع التقارير واستقطاب الأموال الساخنة من الخارج التي كانت في السابق تدخل وتخرج من السوق بشكل سريع ومتتابع. وشدد الخبراء على ان هذه الترقيات تلقي علينا بالمسؤولية للحفاظ عليها وضمان استمراريتها اعلاءً لسمعة دولة الكويت وحفاظاً على مكانتها. قال الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان ترقية البورصة تعد يوماً تاريخياً في مسيرة الكويت الاقتصادية وان المستفيد ليست البورصة بل الكويت لانها ستسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للكويت لافتا الى ان عام 2020 سيكون عام انطلاقة ايجابي من الناحية الاقتصادية وسوف ينعكس ذلك على الاسواق وجميع القطاعات المختلفة في الاقتصاد الكويتي.

واشار العتال الى انه يجب على الحكومة الكويتية ان تتواكب مع هذه النقلة الحضارية في الاسواق الناشئة من خلال اصدار قوانين وتشريعات تتواءم وتتواكب مع هذا الحدث العالمي مشيرا الى ان هذه الخطوة ستسهم في جذب ما يقارب من مليار دينار كما اعلن وزير التجارة وهو امر سيكون له مردود على الاقتصاد الكويتي لافتا الى هذه الاموال التي ستجذبها البورصة ستكون تحت رقابة الجهات الرقابية في هيئة اسواق المال والبنك المركزي وغيرها. وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي في شركة أرزان الدولية للاستثمار جاسم زينل إلى أن حصول الكويت على ترقية تصنيف بورصة الكويت لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة في مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال بعد أن حققت متطلبات لهذا المؤشر يمثل انجازاً مستحقاً لبيئة العمل والأقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز سوف يسهم بزيادة قيم السوق وتدفق سيولة تقدر بـ 2.5 مليار دولار على الأقل ما سيبث روح التفاؤل لدى المستثمرين في السوق المحلي.

وأضاف نصيحتي للجهات الحكومية بعد تقديم الشكر لجميع الجهات التي بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الانجاز للكويت ألا تضيع الفرصة بوضع برامج لتشجيع القطاع الخاص في تطوير الصناعة والاقتصاد والاستفادة من هذا الزخم وتوطين الأموال في الدولة من خلال تسهيل بيئة العمل أكثر وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية ومن خلال توفير فرص الاستثمار.

تعزيز الرقابة

واكد عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبد الغني ان ترقية سوق الكويت للأوراق المالية في 3 من اكبر المؤشرات العالمية من شأنه تعزيز آليات الرقابة الحالية والشفافية، متوقعا ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة قفزة نوعية لا مثيل لها ومستجدات لا حصر لها ستنعكس ايجابيا على الشركات الباحثة عن الاستقرار والتي تسعى وراء تحقيق أرباح، كما ستحقق تلك المؤشرات الأمان للمتداولين، لاسيما طويلي الأمد.

ورأى العبد الغني ان السيولة الناتجة عن دخول البورصة الى عالم المؤشرات العالمية ستدخل تدريجيا وعلى دفعات منظمة، مشيرا الى أن البورصة ستصبح بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الاستقرار وتحقيق الأرباح، لافتا الى ضرورة المحافظة على تدفق السيولة بشكل منتظم والبحث عن أدوات استثمارية جديدة قادرة على تكريس الاستثمارات الأجنبية وتعزيز آلية عملها في منطقة الخليج.

خطوة إيجابية

ومن جانبها، أوضحت نجاة السويدي أن ترقية البورصة خطوة ايجابية وفي الطريق الصحيح وهي أولى خطوات اعتلاء السوق السلم لأسواق المال العالمية وذلك اذا تم تنفيذ المطلوب منها بشكل كامل.

وأضافت ان المتعاملين في الأسواق متفائلون والسيولة الأجنبية التي ستدخل السوق سيكون لها تأثير كبير في أداء السوق.

تنشيط الاستثمارات

وقال رجل الأعمال عبد السلام العوضي: إن الجهود القوية التي بذلت في الفترة الماضية من قبل هيئة اسواق المال ومن جانب وزير التجارة خالد الروضان كان لها الأثر القوي في تحريك سوق الكويت للأوراق المالية الى الأسواق الناشئة وهو ما انعكس ايجاباً على وضع السوق ليرتقي الى العالمية.

وبين العوضي أن الوزير الروضان قام بدفع الخطوات للترقية بشكل كبير ويعد انجازا خارقاً قياساً بطول عمر البورصة السابق لافتاً الى أن اصرار وزير التجارة الروضان على تحقيق الترقية الاولى ومن ثم مواصلة التوسع بالبورصة لتحقيق الترقية الثانية سوف يسجل في انجازات الروضان كونه متخذ الخطوة والجهد لاصدار قرار ايجابي

وقال العوضي ان وصول سوق الكويت للأوراق المالية الى قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالميا لرؤوس الأموال العالمية انما يعد خطوة جيدة سوف تسهم في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية متوقعاً ان تدخل سيولة للسوق خلال الفترة المقبلة ما يقارب من 3 إلى 4 مليارات دولار مبيناً أن القيادة السياسية اسهمت في دعم هذا الانجاز بصورة كبيرة مؤكداً أن هذه الترقية تصب في توجهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت مركزا مالياً وتجارياً اقليمياً.

وتابع ان الاستمرار على هذه الوتيرة وبذل الجهود من جميع القياديين في وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسهم الوزير خالد الروضان وكذلك قياديي البورصة انما سوف يحقق النمو الاقتصادي ورؤية 2035 الاقتصادية لافتاً الى أن نمو الشركات التي ستدخل تحت المؤشر الجديد سوف تسهم في تنشيط الاستثمارات في السوق الكويتي وهو ما يدعم تنمية المشاريع.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرباح إن التطورات التي تشهدها البورصة جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، لافتاً الى أن ادراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات المؤشر يؤكد تحسن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على أرض الواقع.

وبين أن الحديث عن استقبال البورصة لأكثر من 3 مليارات دولار في مايو المقبل من شأنه أن يعمل على تعزيز دور المؤسسات العالمية اضافة الى بعض الصناديق السيادية ولبنوك.

تسويق الكويت عالمياً

واكد المستشار بأسواق المال ميثم الشخص ان الترقية للمؤشرات العالمية تمثل جانباً كبيراً من التحسن والتطور للسوق لكنها تفتقر الى خطوات تسبق الترقية ومنها ايجاد ادوات استثمارية تليق بالسوق الذي يدخل الى المؤشرات العالمية لافتاً الى انها ليست الهدف الأخير بل هناك المزيد من الخطوات للترقية للأسواق المتقدمة وتوقع الشخص ان تجذب الترقية تدفقات مالية كبيرة مع «فوتسي» ومع مؤشر «MSCI» وقد يكون المستفيد الاول جزء من الأسهم وليس السوق ككل بالنظر لمكوناته،مبيناً أن الترقية بحد ذاتها لها ايجابيات مثل تسويق سوق الكويت عالميا والشركات الكبرى مطالبا المنوطين بالسوق ضرورة الاسراع في اقرار الادوات الاستثمارية التي تم التصريح عنها مسبقا ومنها «السندات والمشتقات واقراض الاسهم وغيرها خاصة وان التصريحات تحدث عن انجازها بالربع الثاني وقربنا من الربع الاخير دون انجاز».

واشار الى أن الترقية ترفع من نسب المخاطر ذات الصبغة الخارجية مثل المؤشرات العامة في الأسواق الخيرية ومنها ما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين واميركا وتأثيرها كون طبيعة المستثمر العالمي تختلف عن المحلي منوهاً الى أنه وعند المراجعة وتغيير الاوزان سوف تصبح هناك اسهم عرضة للارتفاع وأخرى للانخفاض في ضوء مراجعة غير معلومة او واضحة لدى بعض المستثمرين.مكاسب الاقتصاد الكويتي

1 - الترقية ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد.

2 - جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب سواء الافراد أو الاستثمار المؤسسي ما يسهم في رفع مستوى السيولة في السوق ويؤدي كذلك الى تنويع قاعدة المستثمرين.

3 - تطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية.

4 - تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين.

5 - تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لانشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت.

6 - تعزيز سمعة الكويت كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق.

