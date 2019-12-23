مال وأعمال

اكد رئيس غرفة التجارة علي الغانم ان فجر الخميس 19 ديسمبر 2019 كان موعد الكويت مع احد اهم انجازاتها الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية على الاقل، فقد اعلنت مؤشرات مورغان ستانلي «MSCI» انضمام الكويت الى فئة الاسواق الناشئة ضمن هذا المؤشر اعتبارا من مايو 2020.

وزاد الغانم في تصريح صحافي ان هذا انجاز يعزز موقع الكويت على الخارطة العالمية للاستثمار، ويفتح باب بورصة الكويت لاستقبال تدفقات غير نشطة يمكن ان تصل الى قرابة 3?5 مليارات دولار، اضافة الى مبالغ قد تزيد على ذلك من التدفقات النشطة.

واشار الغانم الى انه انجاز يعكس انفتاحا واسعا في البيئة الاستثمارية للكويت ويستند الى اصلاحات كثيرة شهدها السوق الكويتي بوقت قياسي وبكفاءات وطنية عالية، وارتفعت بها ونتيجة لها ثقة المستثمرين الدوليين عموما والمستثمرين المؤسساتيين خصوصا بهذا السوق، مشددا على ان هذا انجاز جاء في اطار الرؤية الاستراتيجية السامية للكويت كمركز تجاري ومالي واستثماري، فأكد حكمتها وصوابها، وعزز الامل بالقدرة على جعلها واقعا ملموسا بإذن الله.

وقال الغانم انه رغم اهمية الانجاز ورغم التحديات المكثفة التي ارتهن لها، فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت كانت تنتظر اعلانه بدرجة عالية من الثقة مبدياً اعجاب بالجهود الكبيرة والمحترفة التي كانت تبذلها فرق العمل المختلفة، والتي كان لابد من ان تكلل بالنجاح.

واكد الغانم على انه مع ان مسؤولية النهوض بهذه المهمة تقع بالدرجة الاولى على هيئة اسواق المال، وان مردود هذا النجاح سيصب من خلال بورصة الكويت، فإن الانجاز ليس مجرد ترقية للبورصة بل هو انجاز وطني بامتياز ينعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي ككل، ولهذا فإن الغرفة تتوجه بالثناء والتهنئة لكل الجهات التي وقفت وراء النجاح، وفي طليعتها وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة الى جانب الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي، كما تتوجه الغرفة بالشكر والتقدير الى جميع القياديين الذين اشرفوا على هذه المهمة بمراحل مختلفة، والى كل الكفاءات التي نهضت بالمسؤولية على افضل وجه.

وتبقى التهنئة بعد حمد الله وفضله الى صاحب الرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

