مال وأعمال

1 ترقية الكويت تعد إنجازا حقيقيا وملموسا قاده وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي اخذ على عاتقه مسؤولية النهوض بسوق الاوراق المالية وجعله في مصاف البورصات والاسواق العالمية حيث وفر جميع سبل الدعم لتحقيق هذا الحلم.

2 التعاون كان سمة هذا التحدي من خلال تشكيل فريق واحد متجانس يعمل تحت اسم وراية الكويت بين كل من هيئة اسواق المال بقيادة د. احمد الملحم وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ وجميع الأطراف المشاركة في منظومة أسواق المال.

3 فرق العمل المكون من:

? فريق هيئة أسواق المال: مثنى عبدالوهاب الصالح، وعبدالرحمن الفيلكاوي، وخالد السهلي، وبدرية الروضان، ومشاعل النفيسي، وفؤاد العتيقي، وفرح زينل، وسارة الكندري.

? فريق بورصة الكويت، يشمل: محمد العصيمي، ونورة العبدالكريم، وأحمد جاسم، وشاكيل حيدر.

? فريق المقاصة شمل كلا من خلدون الطبطبائي، ودعيج الصالح، وعبدالكريم الياقوت، وحصة الرومي.

4 كان لمجلس المفوضين السابق لهيئة أسواق المال، دور بقيادة د. نايف الحجرف ومشعل العصيمي وخليفة العجيل، وكل منهم كانت له بصمة وإسهامات.

5 لجنة خصخصة البورصة بقيادة الرئيس السابق خليفة العجيل والرئيس الحالي للجنة عبدالعزيز المرزوق ونائبه أحمد القاضي، وفريق العمل الذي ضم كلا من مثنى الصالح وزياد الفليج ونجوى البشر وسارة الكندري ونوف الصانع، ووليد العويش وعثمان النغيمش وبدر الوقيان وخالد شمس الدين، كل في الملف الذي أسند اليه واللجنة الذي عمل بها.

6 لعبت الهيئة العامة للاستثمار دورا لافتا ومساعدا في مسيرة ترقية الكويت على مؤشرات أسواق المال العالمية بقيادة العضو المنتدب الأسبق بدر السعد، وأسهم في إكمال مسيرة ودور الهيئة العضو المنتدب الحالي فاروق بستكي.

7 ساهمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدور كبير ومساعد بقيادة مشعل العثمان في دعم عملية الترقية لسوق الكويت للاوراق المالية.

8 جميع الجهات العالمية التي شاركت في استطلاعات الرأي المتعلقة بتطبيق الشرطين، وتثمّن كل ما قدمته هذه الجهات من آراء ومقترحات.

