مال وأعمال

قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان إن ترقية بورصة الكويت ستؤدي إلى تشجيع الشركات العائلية وغيرها للإدراج في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الإدراج من شأنه توسيع قاعدة التداول في السوق وسيشجع الشركات التي خرجت من البورصة للعودة مرة أخرى.

وأضاف الوزان أن سيولة البورصة التي من المتوقع دخولها بالمليارات ستكون من المحافظ والصناديق الأجنبية بالدرجة الأولى، كما أن الأسواق الخليجية والعربية ستدخل إلى السوق لاهتمامها بالاستثمار فيه.

وأشار الوزان إلى أن ترقية البورصة على مؤشر MSCI أدخل بورصة الكويت إلى نادي الـ 14 تريليون دولار ووضع أقدامها بثبات في طريق العالمية، كما أن الترقية جعلت السوق أكثر جاذبية وثقة أمام المستثمرين سواء الأجانب أو الخليجيين أو من الأسواق العربية. وأوضح أن التدرج بالارتقاء في سوق الكويت للأوراق المالية والدخول إلى الأسواق العالمية ستكون له مؤشرات طيبة على المدى البعيد، وهناك دلالة واضحة على أن السوق الكويتي أصبح من الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، إذ ان هناك حوالي 3 مليارات دولار ستعطي للبورصة مردودا إيجابيا على المدى البعيد بوضعه ضمن مصاف الأسواق الناشئة.

