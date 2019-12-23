مال وأعمال

ترقية بورصة الكويت من قِبل أهم المؤشرات العالمية اهم 3 مؤشرات دولية اقتصادية يعزز من مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي كما يعزّز جاذبية السوق وتم ذلك نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية

الترقية الأولى

في 20 ديسمبر 2018، أكملت بورصة الكويت المرحلة الثانية من مراحل إدراجها ضمن مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell للأسواق الناشئة، بعد إتمام المرحلة الأولى في سبتمبر من نفس العام.

الترقية الثانية

في 5 ديسمبر 2018، أعلنت ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) أنها سوف تقوم في 23 سبتمبر 2019 بإداج الشركات الكويتية المؤهلة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة.

مؤشر «S&P» للأسواق الناشئة يضم أكبر 30 شركة مدرجة بالبورصة بالأسواق الناشئة، والتي تعمل بمجال البنية التحتية، مع الحفاظ على السيولة والقابلية للتداول، وتوزع مكونات المؤشر على 3 مجموعات مختلفة، وهي البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والمرافق.

الترقية الثالثة

أعلنت شركة MSCI عن ترقية الكويت إلى «سوق ناشئ»، وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ وهذه الترقية التي تُدخل الكويت ضمن الأسواق الناشئة على المؤشر الأكبر عالمياً، وبوزن يبلغ 0.69 في المئة، هي الثالثة خلال نحو سنتين و3 أشهر لتكتمل سلسلة إدراج «البورصة» ضمن فئة الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية الرئيسة المتعارف عليها.

