الناس

تعتبر أكبر علامة تجارية مغربية متخصصة في الملابس والاكسسوارات الحديثة .وقد تم تصميم مجموعتها التي تتميز بأحدث الصيحات في مجال الموضة بلمسة مغربية أصيلة ، وهي موجهة أساسًا إلى النساء والرجال والأطفال.

وقد تم الافتتاح بحضور السفير المغربي في الكويت جعفر حكيم

وكيل العلامة التجارية في الكويت نوح راجح الدوسري وعبداللطيف القباج المدير العام لشركة «سوفت قروب» المالكة للعلامة وعدد من السفراء لدى الكويت ( المانيا ، المكسيك ، بلجيكا ).

تاسست شركة ديامانتين في عام 2002 واصبحت رمزا مغربيا للازياء الانيقة والحديثة.

مجموعة أزيائنا مستوحاة من التقاليد المغربية الخالصة واحدث الابداعات. «ديامنتين » علامة تجارية مغربية اصيلة وواحدة من شبكات التوزيع الاكثر تطورا في العالم حيث لديها اكثر من 100 متجر في المغرب، الجزائر، الامارات العربية المتحدة, فرنسا، لبنان، سلطنة عمان، هولندا، كندا، ساحل العاج، المملكة العربية السعودية والآن في دولة الكويت . وللإشارة تعتبر ديامنتين علامة تجارية مغربية 100 في المئة متخصصة في الملابس والإكسسوارات العصرية ذات الطابع المغربي، حيث تمزج مابين الأصالة المغربية والمعاصرة، حيث يستوحي مصممو أزياء وأكسسوارات ديامنتين من عمق التراث والأصالة واللمسة المغربية والمعاصرة وذلك لإرضاء جميع ا?ذواق المغربية والعربية.

كما تتوفر ديامنتين في أكثر من 100 متجر عبر العالم، وتعد ديامنتين شركة تابعة لمجموعة softgroup المغربية المتخصصة في النسيج والعقار والأكسسوارت.

