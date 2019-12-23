الناس

أطلقت دار العطور lengling Munich مجموعة العطور الجديدة في الافنيوز المناسبة للجنسين التي تجمع بين الشغف والغموض سبع خلاصات عطرية فاخرة تحتوي كل منها على خليط متناغم من اثنين من الروائح العطرية المتباينة وتميز كل عطر من العطور التي يبتكرها دار العطور. lengling وتحمل اسم ling وleng. تأسست دار عطور lengling في ميونخ على يد كل من كريستيان لينج وزوجته آرسولا لديهما شركتهما الخاصة التي يديرانها بشغف كبير منذ سنوات عديدة ويبيعان عطورا تتميز بزهور الماغنوليا الناعمة، الفانيلا، خشب الارز الخام.. بالاضافة الى عطر العود الاصلي الفاخر وعبير الفواكه العذب ليبتكرا عطرا خياليا.

وقال كريستيان لينج: «لم يكن هدفنا فقط تأسيس اول مصنع للعطور في ميونخ فحسب، بل ايضا السعي وراء عمل فني متكامل يحقق جودة متميزة لا تضاهى في كل المجالات». وأضاف قائلا: «نستخدم أجود المكونات الطبيعية من جميع انحاء العالم فهو عطر للرجال والنساء ويتميز بالمسك والتوت وزنبق الوادي».

