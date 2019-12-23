الناس

?

في فعالية متميزة نظمت شركة روش، الرائدة عالمياُ في الرعاية الطبية، لقاء هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط حول الرعاية الصحية المشخصنة والتطور الحاصل في الطب الدقيق وعلم الوراثة.

تناول اللقاء مستقبل الرعاية الصحية المشخصنة وسلّط الضوء على الدور الذي يلعبه علم الوراثة في علاج مرض السرطان والتقدم التكنولوجي في تسريع التطور في الطب الدقيق بحضور إعلاميين من الدول العربية وبمشاركة مؤسسات غير حكومية تعنى بالمرضى، في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر. وتخلل اللقاء حلقة حوارية جمعت بين خبراء من دول عربية مختلفة هم د. رامي محفوظ، دكتور جامعي ورئيس قسم علم الأمراض في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، ود. عمر شفيق، محاضر في علم الأورام في جامعة عين شمس في مصر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية للعلوم الطبية ود.صلاح عباسي، استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان وأدارت الحلقة الصحافية اللبنانية رلى معوض حيث تشاركوا بخبراتهم وتم عرض مجموعة من الدراسات التي تظهر التطبيق السريري لعلم الوراثة والحلول المتطورة بهدف التوصل الى نتائج أفضل في عملية علاج السرطان. وفي كلمة ألقاها بالفعالية، هشام صبري، رئيس منطقة المشرق في شركة روش، تناول مرض السرطان قائلاً: «كل شخص مصاب بالسرطان هو فريد من نوعه وكذلك المظهر الجيني لورم كل مريض فريد من نوعه وقد يحمل المفتاح لعلاج السرطان». وأكّد أن العلاج يمكن تحديده بحسب حالة كل فرد، والأهم من ذلك هو مساعدة المرضى على تجنب العلاجات غير الضرورية. بدورها مايا حلباوي، مديرة الشؤون العامة والسياسة في الشرق الأوسط، أكّدت أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في نظام الرعاية الصحية لضمان استفادة المرضى من الرعاية الصحية الشخصية. مشيرة الى أن المريض يحتاج إلى مناقشة احتياجاته لمساعدة أنظمة الرعاية الصحية على تطوير حلول وسياسات تهم حقًا المريض بما في ذلك المحافظة على خصوصية المريض وبياناته الشخصية.

وخلال الحلقة الحوارية أشار د.صلاح عباسي، استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان الى أن الطب الدقيق هو فن تخصيص الرعاية الصحية لكل مريض بناء على احتياجاته الخاصة وبالاعتماد على معلوماته النسيجية والجينية وظروفه الصحية.

