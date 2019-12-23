إضاءات

انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسلها الجديد «مملكة إبليس» كاملًا، وذلك منذ عدة شهور مع المخرج أحمد خالد موسي. وعلمت «بوابة الوفد» أنه سيتم عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في بداية شهر فبراير القادم عبر شاشات التلفزيون. ومسلسل «مملكة إبليس» بطولة كل من رانيا يوسف، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، سلوى خطاب، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني. يشار إلى أن النجمة رانيا يوسف شاركت في بطولة فيلم «ليلة حب»، وهو بطولة كل من رانيا يوسف ونور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وتأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.