إضاءات

أكدت الكاتبة فلول الفيلكاوي انها استخدمت خمسة نصوص من تأليف الكاتب اسماعيل عبدالله لإعداد مسرحية «الصرخة» التي شاركت أخيراً ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي بدورته العشرين والتي أخرجها خالد أمين ومشاركة عدد من النجوم ومنهم أحلام حسن وأحمد إيراج وعلي الششتري ورازي الشطي.

واضافت عن ذلك الاعداد حيث قالت: الشيء الجديد الذي تعلمته من خلال إعدادي لهذا الكولاج انني لم أخذ مشاهد من تلك النصوص بل أخذت حالات لشخصيات وولفتها من خلال مسرحية «صرخة» وقد كان لي فلسفة خاصة وفكر أحببت ان يصل الى الجميع بان الحياة لاتسير الا برجل وامرأة ومن يطلع على نصوص اسماعيل عبدالله يجد ويكتشف في النهاية أما الرجل أو المرأة من ينتصر ومن إعدادي للكولاج وبقناعتي فضلت ان أجعل بوجودهم مع بعض يكون هناك الانتصار.

وأضافت ايضا: يفيدني جداً ان اقرأ الكثير من النصوص حتى استطيع أن احقق فكرة معينة أو فلسفة معينة ومن خلال إعدادي للكولاج جعلني أقرأ 6 نصوص لاسماعيل عبدالله وهذه اعتبرها اضافة لي ولا أنكر أنني واجهت صعوبة في تحقيق ذلك الأمر كون الإعداد عادة يكون لنص واحد فقط ومن السهل ان تجد الخط الدرامي ووجود الشخصيات فما بالك اذا يكون هناك العديد من النصوص والصعوبة اكثر عندما وجدت الرابط فيما بينهم وبين الفكرة التي أردت ان أحققها. وعن انطباعها عن العرض قالت: من خلال تجربتي مع المخرج خالد أمين في المعهد العالي للفنون المسرحية جعلتني استفيد كثيرا منه وتعلمت منه الكثير وانا استفدت من العرض اكثر مما اضيف له والعمل هو الذي اضاف لي ايضا من خلال وجود كوكبة من النجوم الذين اعتبرهم بالفعل أدوا أكثر على المسرح مما توقعت على الورق بوجود الفنانين أحلام حسن وأحمد إيراج ورازي الشطي وعلي ششتري بالاضافة الى المجاميع المسرحية التي شاركت في العرض.

وعن فكرة افتتاح العرض قالت: كانت فكرة إخراجية ووليدة آخر اللحظات بحيث نكسر الحاجز ونجعل الجمهور جزءاً من العمل المسرحي وهي فكرة المخرج خالد أمين وهي رائعة إضافة للعمل.

وعن تعديل النص قالت : للأمانة لآخر لحظة كنا نضيف على النص وأنا مع التعاون بين المخرج والكاتب حتى يتم تحقيق الرؤية بين المخرج والمؤلف ولابد من وجود عنصر النقاش وتقبل الاقتراحات حتى يكون هناك عمل متكامل

وبسؤالها عن وجود النية للتأليف الدرامي التلفزيوني قالت: لي تجربة وحيدة مع الفنان حسن البلام من خلال مسلسل «بلاني زماني» وشاركت في تأليف عدد من الحلقات التي تصل الى 7 حلقات وللأمانة اكتشف فيني شيئاً جديداً وهو روح الكوميديا ولأن بالنسبة لي الكوميديا لا تكتب على ورق بل تطرح الفكرة ككاتب والفريق هو من يطبقها وأنا أعلن بعد تلك التجربة أنني سوف اتجه الى الدراما التلفزيونية قريبا جدا من خلال مسلسل تراثي عرض على إحدى شركات الإنتاج وهناك أيضا فكرة جديدة أعمل عليها.

وعن اختيارها لتأليف عمل تراثي بالذات قالت: بالنسبة لي أفضل الاتجاه الى التراث لأن قليل من الشباب يتجه الى تلك الفترة ودائما اقول «اللي ماله أول ماله تالي» ولولا الماضي ونجومه لم تكن هناك قاعدة كبيرة صلبة للفن والفنون الأخرى.

وعن اتجاهها الى المشاكل المعاصرة والتي تواجه الشباب قالت: بالعكس أنا أعمل ذلك وبالنظر الى مشاكل جيلي غالبا نراها مستهلكة نوعا ما من خلال السوشل ميديا وتوجد وسائل عديدة ممكن أن يتم من خلالها طرح تلك المشاكل وأنا لست ضد ذلك ولكنني أحببت أن ابدأ في ذلك المسار من التأليف في الأعمال التراثية حتى اصل الى الأعمال الحديثة المعاصرة.

